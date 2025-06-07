Юрист объяснил, как мошенники лишают денег родителей через детей

Мошенники способны склонить детей к предоставлению доступа к банковским счетам родителей посредством манипуляций с внутриигровыми покупками или имитации голосов друзей и служб безопасности в мессенджерах, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский .