Новое поколение знакомой модели Audi стало невероятно популярным

Новое Audi RS5 показали в феврале 2026 года – его готовили как соперника BMW M3. Заодно немцы отказались от двух привычных кузовов: RS5 Coupe и RS4 Avant.
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