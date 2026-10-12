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Ивановские новости

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Ивановские баскетболистки выиграли Суперкубок Школьной лиги

Ивановские баскетболистки выиграли Суперкубок Школьной лиги

Золото и серебро турнира по баскетболу 3х3 в Смоленске завоевали команды Ивановской области: девушки до 15 лет победили, а юноши до 17 лет стали вторыми.

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