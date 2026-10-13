Китайские автопроизводители активно внедряют в машины решения, которые ещё недавно казались частью концепт-каров: кресла с режимом «нулевой гравитации», поворотные сиденья, гибкие дисплеи и светотехнику, способную проецировать на дорогу изображения.
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