Sky News: ВСУ бессильны против российских истребителей Су‑35 и вертолетов Ка‑52

РИАМО - 30 сен. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире телеканала Sky News заявил, что российская авиация, в том числе истребители Су-35 и разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», представляют непреодолимую преграду украинской армии, тормозящую контрнаступление, сообщает РИА Новости.
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