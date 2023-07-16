Расписание богослужений в Свято-Андреевском храме г. Миллерово в июле 2023 года

Седмица 7-я по Пятидесятнице Суббота 22.07.2023г. 08:00 Освящение нового накупольного креста, молебен о всех жертвователях, имена которых будут помещены в капсулу креста.
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