Создатели сериала “Сквозь снег” выпустили атмосферный трейлер финального с...

Создатели сериала “Сквозь снег” выпустили атмосферный трейлер финального сезонаДо премьеры четвертого сезона сериала “Сквозь снег” осталось совсем немного времени, и вот уже представлен новый трейлер, который дает самое полное представление о том, что ждет оставшихся пассажиров поезда с Мелани (Дженнифер Коннелли) и тех… источник.