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Морис о 1-й победе над «Виннипегом» во главе «Флориды»: «Наконец-то мы играли не ужасно. В 4 прошлых матчах против этих ребят мы были не очень хороши»

Это первая победа «Флориды» в трех последних матчах. Тренер Пол Морис, ранее возглавлявший «Джетс», обыграл «Виннипег» во главе «Флориды» впервые после четырех поражений в двух прошлых сезонах.

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