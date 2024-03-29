Учёные пришли к выводу, что древние леса Европы уничтожил вовсе не человек

Примерно так выглядела Европа после последнего ледникового периода. Фото: shutniks.com 14 марта 19K прочитали По неизвестной причине считалось, что в древности территория Европы была покрыта непроходимыми лесами, как сегодняшняя российская Сибирь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии