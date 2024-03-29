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Учёные пришли к выводу, что древние леса Европы уничтожил вовсе не человек

Учёные пришли к выводу, что древние леса Европы уничтожил вовсе не человек

Примерно так выглядела Европа после последнего ледникового периода. Фото: shutniks.com 14 марта 19K прочитали По неизвестной причине считалось, что в древности территория Европы была покрыта непроходимыми лесами, как сегодняшняя российская Сибирь.

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