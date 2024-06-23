В Хабаровском крае 16-летний подросток устроил смертельное ДТП

t.me/Прокуратура Хабаровского края В Хабаровском крае 16-летний подросток на автомобиле Toyota Corolla не справился с управлением и устроил ДТП, в котором погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.