Ходаковский предложил перейти к обороне Донецка

Комбат «Востока» Александр Ходаковский выступил с утверждением о том, что ВС РФ необходимо в данный момент начать вести оборонительные действия вокруг столицы ДНР ради того, чтобы максимально быстро поражать артиллерийские подразделения ВСУ.