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Ходаковский предложил перейти к обороне Донецка

Ходаковский предложил перейти к обороне Донецка

Комбат «Востока» Александр Ходаковский выступил с утверждением о том, что ВС РФ необходимо в данный момент начать вести оборонительные действия вокруг столицы ДНР ради того, чтобы максимально быстро поражать артиллерийские подразделения ВСУ.

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