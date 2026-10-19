В Италии общественное мнение всё заметнее расходится с курсом правительства по украинскому вопросу. Министр обороны страны Гвидо Крозетто признал, что большинство граждан не поддерживает дальнейшую помощь Киеву.
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