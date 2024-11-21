«Опять за что-то платить?»: почему в Казани вводят тарифы на вывоз снега и законно ли это

Казанцам предлагают самостоятельно платить за вывоз снега со дворов грядущей зимой. Управляющие компании уверяют, что такой строки расходов у них нет, поэтому снег приходится складировать на придомовых площадках.
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