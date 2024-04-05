Враг у ворот: НАТО мобилизуется против России

Военно-политический блок НАТО 4 апреля празднует 75-летие. К памятной дате Североатлантический альянс приурочил не только торжественные мероприятия, фуршеты с ритуальным поеданием торта с логотипом альянса, выступления военных оркестров и тому подобное.
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