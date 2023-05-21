Бывший солдат с искусственными ногами взбирается на Эверест и создает историю

Бывший британский солдат-гуркх с двумя ампутированными конечностями покорил Эверест, войдя в историю, став первым в этой категории, кто взобрался на самую высокую вершину мира с искусственными ногами, сообщил официальный представитель в субботу.
Бывший британский солдат-гуркх с двумя ампутированными конечностями покорил Эверест, войдя в историю, став первым в этой категории, кто взобрался на самую высокую вершину мира с искусственными ногами, сообщил официальный представитель в субботу.
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