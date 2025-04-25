Силуанов считает, что мировая экономика находится в критической точке

Мировая экономика находится в критической точке в данный момент. Об этом на совещании в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии