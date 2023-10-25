Несовершеннолетнего живодёра задержали в Приморье

В социальных сетях распространили видеозапись с издевательствами над собакой. Запись привлекла внимание надзорных органов, по подозрению в жестокой расправе над животным задержан 17-летний житель Спасска-Дальнего, сообщает ИА DEITA.
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