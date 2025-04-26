Похороны Папы - маневр дипломатии: встреча Трампа и Зеленского - последний штрих к миру?

Ожидается, что оба политических лидера поедут на площадь Святого Петра на церемонию в 11:00. Это первая встреча Зеленского и Трампа после резкой критики, которую украинский лидер получил в Белом доме в феврале этого года.
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