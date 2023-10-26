Массовое одобрение пиратства в России стало угрозой для игр и сериалов

Global Look Press/Daniel Reinhardt/dpa Одобрение сетевого пиратства является препятствием для развития российских видеоигр и сериалов, рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков во время выступления на II Международной конференции "Цифровые международные отношения 2023".