Массовое одобрение пиратства в России стало угрозой для игр и сериалов

Global Look Press/Daniel Reinhardt/dpa Одобрение сетевого пиратства является препятствием для развития российских видеоигр и сериалов, рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков во время выступления на II Международной конференции "Цифровые международные отношения 2023".
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