Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

«11 лет — непозволительная роскошь». Мединский выступил за сокращение времени на образование в школах и вузах РФ Продолжительность образования в школах и вузах России могут сократить, чтобы молодое поколение получило возможность раньше заняться профориентацией.
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