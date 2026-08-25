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Кот так увлёкся игрой с чехлом, что полностью его разорвал

Кот так увлёкся игрой с чехлом, что полностью его разорвал

Кот решил развлечься с автомобильным чехлом, который развевался на ветру. Сначала животное просто играло с тканью, но постепенно так увлеклось, что в итоге продрало чехол и оставило после себя немало дыр.

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