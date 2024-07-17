Кроссоверы XCITE не будут выпускать в России, но лишь временно

Череда корпоративных отпусков на российских автосборочных предприятиях продолжается. Вслед за Haval и «Урал» в отпуск уходит «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий кроссовер Chery Tiggo 7 Pro под брендом XCITE.
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