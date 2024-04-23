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Психолог Михайлина: Не стоит доверять «друзьям на час»

Психолог Михайлина: Не стоит доверять «друзьям на час»

На онлайн-площадках стали предлагать платные услуги «собеседника» или «друга на час». Психолог Елена Михайлина рассказала, откуда берутся подобные предложения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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