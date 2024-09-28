Форвард СКА Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы

Травма оказалась достаточно серьёзной.фото: vk.com/khl--> Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов не сможет играть за команду около двух месяцев, сообщил 28 сентября главный тренер клуба Роман Ротенберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии