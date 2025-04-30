Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Погнали на Поповку. „Крест“, „Кабан“ — никто не выжил» — откровения «хероя», посланного в ад, но попавшего в плен

«Погнали на Поповку. „Крест“, „Кабан“ — никто не выжил» — откровения «хероя», посланного в ад, но попавшего в плен

Не прошло и недели, как околовоенные паблики «404-й» признали полный зашквар ВСУ в Курской области. Они стали писать, что ситуация на Курском фронте ухудшилась для «хероев», поскольку за последние 48 часов российская армия взяла под полный контроль населенный пункт Горналь и прилегающий к нему лес, достигнув границы с Украиной на этом направлении.

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