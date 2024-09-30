Сваха Осипова считает, что Шнурову подойдет молодая женщина с «моторчиком» после развода

Сергей Шнуров решил расстаться со своей супругой Ольгой после шести лет брака. Чтобы разобраться в ситуации, сайт «Страсти» обратился к опытной сване Анне Осиповой, которая поделилась своим мнением о том, какая женщина могла бы стать идеальной парой для лидера группы «Ленинград».