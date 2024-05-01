Лучше помогу собаке, чем ДНРовцу. Оскорблявшая русских стримерша дала заднюю, чтобы не получить срок. Но не тут-то было

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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карла карлова
Ее надо отправить в тюрьму на 20 лет и никаких полаблений.Эта хрюшка не заслуживает сожаления.
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8 час.
СБ
Сергей Б
ну хватит уже жалеть таких с..ук
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1 час.
Геннадий Бережнов
Касьяненко может грозить до 20 лет лишения свободы, однако кому то уже дали срок, как то не читал. А вот благие пожелания, типа может грозить, каждый день.
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15 мин.

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