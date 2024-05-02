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Мы соседи по планете

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Уровень удовольствия: три британца оценили свои способности в постели, но их жены с ними не согласны

Уровень удовольствия: три британца оценили свои способности в постели, но их жены с ними не согласны

А вы можете честно оценить сексуальные способности своей второй половинки? Около половины женщин признаются, что остаются неудовлетворенными в постели, но только некоторые говорят партнеру о своих желаниях.

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