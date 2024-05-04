Финский политик предложил закрыть России доступ к Калининграду

Мики Аалтола, возглавляющий Институт международных отношений Финляндии и баллотирующийся в Европейский парламент от партии "Национальная коалиция", выступил с предложением ограничить доступ России в Калининград.
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