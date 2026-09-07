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Крымская газета

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Часть Симферополя останется без света 8 и 9 сентября: список улиц

Часть Симферополя останется без света 8 и 9 сентября: список улиц

 8 и 9 сентября на некоторых улицах Симферополе будет отсутствовать электроснабжение, предупредили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".

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