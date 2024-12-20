Обезумевшие жители пострадавшей от стихии аннексированной территории потребовали от Макрона помощи

Обезумевшие и разгневанные жители Майотты высказали свои претензии президенту Франции Эммануэлю Макрону, когда он посетил аннексированный колониальными властями остров через пять дней после того, как на него обрушился циклон.
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