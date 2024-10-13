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Бивол – о поражении Бетербиеву: «Одного из судей нужно лишить судейской работы навсегда»

«Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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