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Царьград

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В Новосибирске стартовали фермерские ярмарки: график площадок

В Новосибирске стартовали фермерские ярмарки: график площадок

В Новосибирске открылся сезон продовольственных и фермерских ярмарок. Горожане получат возможность покупать овощи, ягоды и другую продукцию напрямую у местных производителей.

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