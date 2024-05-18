Просто новости

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«Страшное предсказание Юрия Подоляки на 2024 год!». Теряюсь в догадках. По пригласительной ссылке не пошёл, ибо пара сотен уже сходили и многих стошнило.

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Комментарии
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HotRS
Да, блин ... как сказал бы отбитый на всю голову виртуоз словесного жанра и кладезь риднойи мовы пан Клычко, далеко не все лишь поняли трагичность текущего момента в сарказме афтара.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Подоляка уже ОХЕРЕЛ от безнаказанности. На свём &quot;ресурсе&quot; уже выложил &quot;результаты атаки на Бельбек&quot;. СНИМКИ СО СПУТНИКОВ. НЕ НАШИХ, НЕ российских. Откровенный дебил или маскировался долго???????????????
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3 час.
HotRS
Снимки на буржуйских ресурсах в открытом доступе. Кроме Подоляки снимки опубликовал российский тлгр канал Крымский ветер.
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1 час.

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