Просто новости

HotRS Да, блин ... как сказал бы отбитый на всю голову виртуоз словесного жанра и кладезь риднойи мовы пан Клычко, далеко не все лишь поняли трагичность текущего момента в сарказме афтара.

Gennady Sokolovsky Подоляка уже ОХЕРЕЛ от безнаказанности. На свём "ресурсе" уже выложил "результаты атаки на Бельбек". СНИМКИ СО СПУТНИКОВ. НЕ НАШИХ, НЕ российских. Откровенный дебил или маскировался долго???????????????