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Потолочных дел мастера. Европа разработала механизм ограничения цен на газ

Еврокомиссия после нескольких месяцев напряженной работы выработала механизм предельных цен на газ. Он будет обсуждаться на встрече министров энергетики европейских стран 24 ноября, но его основные параметры стали известны агентству Bloomberg.

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