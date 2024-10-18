Огромные потери в живой силе в армии Украины заставили говорить в Киеве о мобилизации женщин. Следующие - старики-пенсионеры?

Мобилизацию женщин на Украине нельзя допускать, но к этому прибегнут, если будет необходимость. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами этой страны, а в настоящее время украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.
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