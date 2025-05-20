В Калужской области наркоман имел действующие водительские права

В Малоярославецком районе 36-летний мужчина, с 2021 года состоящий на учете с диагнозом «наркомания», продолжал иметь действующие водительские праваВ Малоярославецком районе 36-летний мужчина, с 2021 года состоящий на учете с диагнозом "наркомания", продолжал иметь действующие водительские права.