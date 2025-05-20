НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калужской области наркоман имел действующие водительские права

В Калужской области наркоман имел действующие водительские права

В Малоярославецком районе 36-летний мужчина, с 2021 года состоящий на учете с диагнозом «наркомания», продолжал иметь действующие водительские праваВ Малоярославецком районе 36-летний мужчина, с 2021 года состоящий на учете с диагнозом "наркомания", продолжал иметь действующие водительские права.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх