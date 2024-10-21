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Лента новостей Крыма

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За неделю в Крыму поймали 133 пьяных водителей

За неделю в Крыму поймали 133 пьяных водителей

С 14 по 20 октября в Крыму пресечено 133 случая управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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