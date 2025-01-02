Археологи обнаружили торговое судно викторианской эпохи

Британское научное издание Archaeology Today сообщило о впечатляющей находке на дне реки Темзы. Международная экспедиция, возглавляемая известным подводным археологом Джонатаном Адамсом, обнаружила хорошо сохранившееся торговое судно викторианской эпохи.
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