Стало известно о попытках Цукерберга наладить отношения с Трампом

Основатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг вместе с победой республиканца Дональда Трампа вернул себе прямой доступ к президенту, которого у него не было много лет.
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