Fallout в Cities: Skylines 2: игрок воссоздаёт культовую постапокалиптическую Америку О...

Fallout в Cities: Skylines 2: игрок воссоздаёт культовую постапокалиптическую АмерикуОдин из пользователей Reddit под ником LytuInGame опубликовал на сабреддите видео своего грандиозного проекта в сиквеле популярного градостроительного симулятора.
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