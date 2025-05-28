Инна Колыхматова нашла в Бразилии новых партнеров для Карелии

Глава карельской столицы Инна Колыхматова участвует в форуме стран БРИКС в Бразилии. Там она представила Карелию и рассказала о перспективах сотрудничества с Карелией, ее экономическом потенциале, чем очень заинтересовала всех участников и организаторов форума.
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