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Газета.ру

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Сервис "Авто.ру" объявил о старте открытого голосования премии "Новинка года"

Сервис "Авто.ру" объявил о старте открытого голосования премии "Новинка года"

"Авто.ру" объявил о старте четвертого сезона открытой автомобильной премии "Новинка Года". Через месяц из 38 претендующих на победу моделей будут определены автомобили, представляющие наибольший интерес для российских автолюбителей.

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