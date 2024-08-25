Вода на Венере: Новые открытия зонда Venus Express вызывают научный ажиотаж Ирэн ОрлонскаяВенера, вторая планета от Солнца, представляет собой объект глубокого изучения для учёных из-за своей экстремальной среды.
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