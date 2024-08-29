Что творится на дорогах Приморья после разрушительных дождей?

На дорогах Приморья сохраняются переливы, вызванные обильными осадками. Несмотря на отсутствие проливных дождей в последние дни, проезды на дорогах остаются заблокированными, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии