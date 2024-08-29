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Что творится на дорогах Приморья после разрушительных дождей?

Что творится на дорогах Приморья после разрушительных дождей?

На дорогах Приморья сохраняются переливы, вызванные обильными осадками. Несмотря на отсутствие проливных дождей в последние дни, проезды на дорогах остаются заблокированными, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

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