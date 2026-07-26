Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Священника Ивано-Франковской епархии выманили из дома и обманом увезли в военкомат

Священника Ивано-Франковской епархии выманили из дома и обманом увезли в военкомат

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») обманом похитили священника — 58-летнего протоиерея Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви Владимира Приймака.

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