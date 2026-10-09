Как бизнесвумен из Краснодарского края, которые хотят родить в 2027 году, получить пособие по беременности и родам

Как бизнесвумен из Краснодарского края, которые хотят родить в 2027 году, получить пособие по беременности и родамЖенщины, которые работают на себя и хотят родить в 2027 году, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам больше 100 000 рублей.