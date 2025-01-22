Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Всё так плохо? Си Цзиньпин "прогнулся" под Трампа с TikTok ради несбыточной надежды

Фото:  Сергей Латышев = TikTok стал символом "декоративного сближения" КНР с США и худого прецедента для Пекина: купить ценою уступок у Вашингтона то, что на самом деле не продаётся и чего никак не получится избежать – замены США глобализации на империализм.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы всю статью прочитайте, а не только заголовок.
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14 час.
СБ
Сергей Бунцов
США: Продайте, отдайте, не создавайте, уйдите... и мир будет безопаснее. 🤔
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10 час.
СХ
Сергей Храмов
Трамп уже напряг Китай своим завлением про панамский канал...РВСН.
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5 час.

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