Всё так плохо? Си Цзиньпин "прогнулся" под Трампа с TikTok ради несбыточной надежды

Фото: Сергей Латышев = TikTok стал символом "декоративного сближения" КНР с США и худого прецедента для Пекина: купить ценою уступок у Вашингтона то, что на самом деле не продаётся и чего никак не получится избежать – замены США глобализации на империализм.