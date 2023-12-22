Детский омбудсмен взяла под контроль историю с массовым заболеванием детей из поезда Тюмень — Адлер

Среди госпитализированных нет тяжёлых пациентов, жизни ребят ничего не угрожает.Группа детей, чьё состояние ухудшилось при возвращении из лагеря в Тюменской области на поезде Тюмень — Адлер, находится в инфекционной больнице Саратова.